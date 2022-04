EN DIRECT - Guerre en Ukraine : les dernières informations du mercredi 27 avril

Plusieurs localités, comme Izioum et Kreminna sont tombées ces deux dernières semaines et l'armée russe progresse toujours, poche par poche. Dans les régions du Donbass, "l'ennemi effectue des frappes sur les positions de nos troupes sur toute la longueur de la ligne de front avec mortiers, artillerie et lance-roquettes multiples", a souligné mardi le ministère ukrainien de la Défense sur Telegram.

Dans la région de Lougansk notamment, la ville de Popasna continue d'être pilonnée, avec trois morts retrouvés sous les décombres d'un immeuble effondré, a dit mardi son gouverneur Serguiï Gaïdaï. Et dans la région de Donetsk, au moins deux civils ont été tués et six autres blessés dans différentes localités, selon son gouverneur Pavlo Kyrylenko. Dans un bombardement à Kharkiv, la deuxième plus grande ville d'Ukraine, trois personnes ont été tuées et sept blessées, dont deux grièvement, ont annoncé les autorités régionales.