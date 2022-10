EN DIRECT - Explosion sur le pont de Crimée : le trafic ferroviaire et routier a repris

Le pont de Crimée, infrastructure clé et symbolique reliant la Russie à la péninsule annexée en 2014 au détriment de l'Ukraine, a été partiellement détruit samedi par une énorme explosion attribuée par Moscou à un camion piégé. Après avoir pu sembler, par un tweet ironique samedi matin, reconnaître à mi-mots une attaque ukrainienne, le conseiller de la présidence ukrainienne Mykhaïlo Podoliak a renvoyé plus tard vers une "piste russe", avançant que l'explosion était le résultat d'une lutte interne entre le FSB (services spéciaux russes) et les militaires russes.

Dans son adresse du soir, le président ukrainien Volodymyr Zelensky n'a pas fait de déclaration sur cette explosion. Il s'est contenté de dire, en évoquant la péninsule annexée : "Malheureusement, c'était nuageux en Crimée".