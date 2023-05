EN DIRECT - Guerre en Ukraine : nombreux hommages à Arman Soldin, journaliste de l'AFP tué par des roquettes russes

"DÉFIS MATÉRIELS ET STRATÉGIE DE COMMUNICATION" RUSSES





Dans leur point quotidien, les Renseignements britanniques reviennent sur le "jour de la Victoire", célébré mardi 9-Mai en Russie. "Les défilés ont mis en évidence les défis matériels et de stratégie de communication auxquels l'armée est confrontée, 15 mois après le début de la guerre en Ukraine", écrit le ministère de la Défense sur Twitter.





"Plus de 8.000 personnes ont pris part au défilé, mais la majorité étaient des auxiliaires, des paramilitaires et des cadets des formations militaires. Les seuls militaires des forces régulières étaient les contingents des troupes ferroviaires et la police militaire", notent encore les renseignements. Lors des défilés, "la Russie aurait pu fournir de nombreux blindés pour la parade. Mais les autorités se sont abstenues, pour éviter les critiques sur une priorisation des parades sur les combats", ajoutent-ils.