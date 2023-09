EN DIRECT - Guerre en Ukraine : Moscou célèbre l'anniversaire de l'annexion revendiquée de régions ukrainiennes

Des milliers de personnes sont rassemblées vendredi sur l'emblématique Place Rouge, à Moscou, pour célébrer lors d'un concert le premier anniversaire de l'annexion revendiquée par la Russie de quatre régions d'Ukraine, Zaporijia et Kherson (sud), Donetsk et Lougansk (est). Au-dessus de la scène trônait notamment l'inscription "le Donbass est la Nouvelle Russie". Le Kremlin avait proclamé en septembre 2022 cette annexion de territoires qu'elle ne contrôle que partiellement, à l'issue de "référendums" non reconnus par la communauté internationale. Les combats y font toujours rage et l'armée ukrainienne a lancé une contre-offensive.





Vladimir Poutine n'était pas attendu sur la Place Rouge mais il a pris la parole dans la soirée, affirmant que les Ukrainiens de ces régions ont pu choisir librement de rejoindre la Russie lors des "référendums". "Le peuple a pris cette décision consciente, longuement attendue et véritablement populaire", a-t-il déclaré, une vidéo à retrouver ci-dessous. Il a aussi accusé les "nationalistes" ukrainiens et "leurs patrons occidentaux" d'avoir "essayé de les intimider, de leur retirer le droit de déterminer leur propre avenir et leur destin". Il doit à nouveau s'exprimer ce samedi, ayant décrété le 30 septembre comme "jour de la réunification".