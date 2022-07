EN DIRECT - L'Ukraine aidera l'Europe à "résister à la pression énergétique" russe, assure Zelensky

GUERRE EN UKRAINE : UN EFFET POSITIF POUR TOTALENERGIES





La guerre en Ukraine coûte des milliards mais elle en rapporte tout autant à certaines entreprises, qui font du bénéfice sur le conflit en Ukraine. C'est le cas du groupe français TotalEnergies qui a annoncé avoir engrangé un énorme bénéfice net de 5,7 milliards de dollars au deuxième trimestre, plus que doublé sur un an, profitant à plein de la hausse des cours du pétrole et du gaz faisant suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie.





Ce bénéfice a été réalisé en dépit d'une nouvelle provision de 3,5 milliards de dollars liée à l'impact potentiel des sanctions internationales sur la valeur de sa participation dans le groupe russe Novatek, a indiqué le groupe dans un communiqué.