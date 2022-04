EN DIRECT - Guerre en Ukraine : les revers militaires pourraient inciter Poutine à utiliser l'arme nucléaire, selon la CIA

SANCTIONS AMERICAINES





Dans la nuit, les États-Unis ont annoncé préparer de nouvelles mesures pour éviter le non-respect des sanctions imposées à la Russie "Je pense que nous aurons des annonces dans la semaine ou les deux prochaines qui identifieront des cibles qui tentent de faciliter cette évasion à la fois à l'intérieur de la Russie et au-delà", a déclaré le conseiller à la sécurité nationale de Joe Biden Jake Sullivan dans une interview.





Il a notamment assuré que Washington n'avait aucune envie de rendre les yachts et les autres actifs saisis depuis le début de l'invasion russe. "Le but n'est pas seulement de s'asseoir dessus pendant un moment et de les rendre par la suite", a-t-il précisé sans plus de détail.