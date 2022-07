EN DIRECT - Guerre en Ukraine : "Une lueur d'espoir" pour le déblocage des livraisons de céréales

Sur le front militaire, en revanche, l'heure n'est toujours pas à la négociation. Si la Russie n'a pas mené d'offensive terrestre majeure depuis qu'elle est arrivée à bout des dernières poches de résistance dans la région de Lougansk, début juillet, les analystes y voient une "pause opérationnelle" avant l'assaut contre les villes de Sloviansk et de Kramatorsk, dans la région de Donetsk.

28 roquettes russes ont par ailleurs frappé la ville ukrainienne méridionale de Mykolaïv, non loin de la mer Noire, faisant au moins cinq morts, tandis que, dans l'est, la localité de Bakhmout, proche du front, a de nouveau été bombardée.

De leur côté, les forces ukrainiennes tentent de contrer les Russes en organisant des attaques de plus en plus puissantes, ciblant les dépôts d'armes avec de nouveaux systèmes de roquettes américains et européens.