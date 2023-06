EN DIRECT - Guerre en Ukraine : "frappes ininterrompues" sur la région russe de Belgorod, selon les autorités

Kiev, qui a annoncé préparer une contre-offensive, recevra également à court terme des systèmes antiaériens de courte portée Avenger et Stinger, des obus pour son artillerie et ses tanks ainsi que des millions de balles et de munitions diverses pour ses soldats, ministère américain de la Défense a précisé précise le document.

Cette nouvelle tranche porte à 37,6 milliards de dollars l'aide militaire américaine à Kiev depuis l'invasion de l'Ukraine en février 2022. Cette nouvelle aide intervient aussi au moment où plusieurs villes russes sont visées par des attaques non revendiquées, notamment des frappes de drones sans précédent sur Moscou.