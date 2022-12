EN DIRECT - Guerre en Ukraine : le pays s'efforce de rétablir l'électricité après des bombardements massifs russes

"Des attaques cruelles et inhumaines." Le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, a condamné vendredi les nouvelles frappes russes contre les infrastructures ukrainiennes, y voyant "un exemple de la terreur aveugle du Kremlin". Des bombardements qui ont provoqué des coupures d'eau et de courant à Kiev et à travers le reste pays. Dans la capitale, le maire Vitali Klitchko a fait savoir que seul un tiers des habitants avaient de l'eau et du chauffage, et 40% de l'électricité.

Au total, 74 missiles, principalement des missiles de croisière, ont été tirés par la Russie vendredi, dont 60 ont été abattus par la défense antiaérienne, selon l'armée ukrainienne. Le président Volodymyr Zelensky a précisé que Kiev et 14 régions avaient été touchées par des coupures, appelant à "accroitre la pression" occidentale sur Moscou.

Suivez ci-dessous les dernières informations sur le conflit :