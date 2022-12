EN DIRECT - Poutine reconnaît un conflit "long" en Ukraine, relativise le recours à l'arme nucléaire

Le président russe Vladimir Poutine a reconnu mercredi que le conflit en Ukraine était "long" et a relativisé le risque d'un recours à l'arme nucléaire. "Nous ne sommes pas devenus fous, nous savons ce que sont les armes nucléaires", a déclaré Vladimir Poutine, s'exprimant en visioconférence devant son Conseil des droits de l'homme, une organisation entièrement soumise au Kremlin. Après plusieurs menaces d'y recourir ayant émané de responsables russes ces derniers mois, il a souligné que ces armes étaient "un moyen de défense", qu'elles étaient destinées à une "frappe en représailles". Autrement dit, "si on nous frappe, on frappe en réponse", a martelé le chef de l'État russe.

Néanmoins, "la menace d'une guerre nucléaire grandit", au regard de la confrontation Russie-Occidentaux autour de l'Ukraine, a-t-il relevé, imputant cette situation aux Américains et aux Européens. "Tout discours à la légère sur les armes nucléaires est absolument irresponsable", a commenté quelques heures plus tard Washington.