EN DIRECT - Ukraine : la Maison Blanche s'alarme du "partenariat militaire à grande échelle" entre Russie et Iran

La Maison Blanche a lancé vendredi un grave avertissement contre le "partenariat militaire à grande échelle" et toujours plus approfondi entre Moscou et Téhéran, et annoncé par la même occasion de nouvelles sanctions contre la Russie.

Alors que l'Iran fournit déjà à l'armée russe des drones utilisés en Ukraine, John Kirby, porte-parole du Conseil de sécurité nationale de l'exécutif américain, a indiqué qu'en retour, la Russie "offrait à l'Iran un niveau sans précédent de soutien militaire et technique", ce qui "transforme leur relation en un partenariat de défense plein et entier".