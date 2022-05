EN DIRECT - Guerre en Ukraine : offensive russe dans le Donbass, les infos du mardi 17 mai

OTAN

Vladimir Poutine a estimé lundi que les adhésions de la Finlande et de la Suède à l'Otan ne constituaient pas "une menace" en soi. Le président russe a, en revanche, annoncé qu'il réagirait à des déploiements militaires de l'alliance. France et Royaume-Uni ont, eux, d'ores et déjà annoncé leur soutien aux deux pays scandinaves.