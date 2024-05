EN DIRECT - Guerre en Ukraine : les dernières informations

Volodymyr Zelensky dit s'attendre, à une offensive plus large de l'armée russe dans le nord et dans l'est de l'Ukraine. Cependant, il affirme que les Russes n'ont pas réussi à avancer aussi rapidement qu'ils l'escomptaient. Suivez les dernières informations.

Près de dix mille personnes ont été contraintes de quitter leur habitation dans la région de Kharkiv, ont fait savoir les autorités ukrainiennes. "Au total, 9.907 personnes ont été évacuées", a déclaré samedi le gouverneur Oleg Synegoubov.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a dit s'attendre, dans un entretien exclusif avec l'AFP, à une offensive plus large de l'armée russe dans le nord et dans l'est, où elle poursuit son assaut d'ampleur déclenché le 10 mai qui viserait à prendre la grande ville de Kharkiv. Les Russes "ont lancé leur opération, elle peut être constituée de plusieurs vagues. Et ça, c'est leur première vague", a affirmé Zelensky à un moment où la Russie vient d'engranger ses plus grands gains territoriaux depuis fin 2022.

Il a néanmoins assuré que, malgré les avancées russes des derniers jours dans la région de Kharkiv, dans le nord-est, la situation était meilleure pour les forces ukrainiennes qu'il y a une semaine, lorsque les troupes ennemies avaient franchi par surprise la frontière. Pour lui, la Russie veut attaquer Kharkiv, la deuxième plus importante ville du pays, à seulement quelques dizaines de kilomètres du front. Les soldats russes avaient déjà échoué dans leur tentative de la prendre en 2022 et Vladimir Poutine a déclaré vendredi ne pas avoir l'intention de vouloir y donner l'assaut "pour l'instant".

Zelensky a reconnu auprès de l'AFP que les effectifs militaires étaient insuffisants. "Il y a un nombre important de brigades qui sont vides", a-t-il dit. Face à ces carences, une législation controversée est entrée en vigueur samedi pour accélérer la mobilisation avec l'abaissement de l'âge minimal de 27 à 25 ans. Vendredi, Zelensky a en outre promulgué une loi permettant de recruter des détenus en échange d'une libération conditionnelle.

Dans son message quotidien aux Ukrainiens samedi soir, Volodymyr Zelensky a cependant souligné que la Russie payait au prix fort ses avancées, et n'avait pas réussi à avancer aussi rapidement qu'elle l'escomptait. "Les envahisseurs perdent leur infanterie et leur matériel, c'est une perte significative", a-t-il dit. La Russie "comptait sur une avancée rapide dans nos terres", comme lors du lancement de l'invasion en 2022, a-t-il souligné.