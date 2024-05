EN DIRECT - Guerre en Ukraine : Kiev affirme avoir abattu une trentaine de drones russes la nuit dernière

L'armée de l'air ukrainienne a revendiqué, cette nuit, la destruction de 29 drones Shahed-131 et 136 russes. Les appareils ont été détruits dans les régions d'Odessa, Mykokaïv, Poltava et Lviv", a-t-elle indiqué sur Telegram. Dimanche, au moins 11 personnes ont été tuées par des frappes russes dans la région de Kharkiv, visée par une nouvelle offensive russe. Suivez les dernières informations.

DRONES L'armée de l'air ukrainienne a revendiqué, cette nuit, la destruction de 29 drones Shahed-131 et 136 russes. Les appareils ont été détruits dans les régions d'Odessa, Mykokaïv, Poltava et Lviv", a-t-elle indiqué sur Telegram. Les forces armées aériennes ont également affirmé que "les occupants ont attaqué l'oblast de Kharkiv avec un missile balistique", sans préciser s'il avait été intercepté. KIEV "RENFORCE" SES POSITIONS Dans sa traditionnelle prise de parole hier soir sur les réseaux sociaux, le président ukrainiens Volodymyr Zelensky, a assuré que Kiev avait "renforcé" ses positions dans la région de Kharkiv. "Nos forces repoussent également efficacement les occupants dans la direction de Donetsk, en particulier près de Chasiv Yar", a-t-il détaillé, affirmant que "les occupants en parviennent pas à atteindre leurs objectifs, qui sont d'étirer nos forces et d'affaiblir l'Ukraine sur un large front allant de la région de Kharkiv à celle de Donetsk". AU MOINS 11 MORTS À KHARKIV Des bombardements dimanche ont fait au moins onze morts dans la région de Kharkiv dans le nord-est de l'Ukraine, visée depuis le 10 mai par une nouvelle offensive russe, ont annoncé les autorités locales. L'assaut terrestre déclenché par l'armée russe dans cette zone frontalière, après une intensification des attaques aériennes, lui a permis d'enregistrer ses gains territoriaux les plus importants depuis fin 2022. La progression russe a désormais été stoppée, affirme Kiev, ce que Moscou réfute.

Bonjour et bienvenue dans ce direct consacré à la guerre en Ukraine. Retrouvez ici les dernières informations sur le conflit.

Des bombardements dimanche ont fait au moins onze morts dans la région de Kharkiv dans le nord-est de l'Ukraine, visée depuis le 10 mai par une nouvelle offensive russe. Dimanche, six personnes, dont une femme enceinte, ont péri et 27 autres ont été blessées lorsqu'un centre de loisirs de la périphérie de Kharkiv, la deuxième plus importante ville ukrainienne, a été atteint par des tirs de missiles en provenance de la région russe voisine de Belgorod, ont déclaré des responsables ukrainiens. Peu après, cinq civils ont perdu la vie et neuf ont été blessés dans des tirs au lance-roquettes multiple sur les villages de Novoossynove et de Kivcharivka, a déploré le gouverneur de la région de Kharkiv, Oleg Synegoubov.

Les militaires russes cherchent de cette manière à "terroriser" la population, a réagi le président ukrainien Volodymyr Zelensky, réclamant "deux Patriot pour Kharkiv", des systèmes américains de défense antiaérienne qui "modifieront fondamentalement la situation". L'assaut terrestre déclenché par l'armée russe autour de Kharkiv, après une intensification des attaques aériennes, lui a permis d'enregistrer ses gains territoriaux les plus importants depuis fin 2022. La progression russe a désormais été stoppée, affirme Kiev, ce que Moscou réfute.

Dans son message du soir, dimanche, il a affirmé que les défenses dans cette partie de l'Ukraine avaient été renforcées : "Ces jours-ci, toute la semaine, nous avons acquis des positions plus solides dans la région de Kharkiv", a-t-il martelé. L'état-major de l'armée ukrainienne avait estimé quelques heures plus tôt que les assauts des Russes dans la région de Kharkiv avaient "un peu ralenti" mais que ceux-ci poursuivaient leurs efforts en vue de "percer" près de Vovtchansk, Starytsia et Lyptsi.

Les unités russes "continuent d'avancer dans la profondeur des défenses ennemies", ont parallèlement signalé les militaires russes, qui disent s'être emparés de Starytsia.