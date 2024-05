EN DIRECT - Guerre en Ukraine : Kiev a "besoin de toute urgence" de plus de défense aérienne, martèle Berlin

La secrétaire américaine au Trésor juge "vital et urgent" de trouver une solution pour utiliser les intérêts des actifs russes gelés dans les pays occidentaux pour aider Kiev. L'Allemagne, de son côté, juge que l'Ukraine a besoin "de toute urgence" de davantage de défense aérienne. Suivez les dernières informations.

DÉFENSE AÉRIENNE La cheffe de la diplomatie allemande Annalena Baerbock, en visite surprise à Kiev, a affirmé mardi que l'Ukraine avait "besoin de toute urgence" de plus de défense aérienne face aux bombardements russes dans la région de Kharkiv, dans le nord-est du pays.

"La situation en Ukraine s'est encore une fois dramatiquement aggravée avec les frappes aériennes russes massives sur les infrastructures civiles et la brutale offensive russe dans la région de Kharkiv", a expliqué la ministre des Affaires étrangères mardi après son arrivée en train de nuit dans la capitale ukrainienne. Pour protéger l'Ukraine de la "pluie de missiles et de drones russes", le pays a "besoin de toute urgence d'une défense aérienne renforcée", a-t-elle ajouté.

JUGEMENT Le cinéaste russe Kirill Serebrennikov est en compétition à Cannes avec "Limonov : The Ballad", d'après le Prix Renaudot d'Emmanuel Carrière. Ce lundi, il a profité de son passage devant les photographes pour afficher son soutien à Evguénia Berkovitch et Svetlana Petriïtchouk, deux artistes dont le procès pour "justification du terrorisme" vient de s'ouvrir Moscou. Interrogé par TF1Info, il dénonce une accusation qui vise en réalité à mettre au pas ces deux opposantes à la guerre en Ukraine. Culture, médias et divertissement "Elles risquent d'aller en prison pour rien" : le réalisateur russe Kirill Serebrennikov défend deux artistes jugées à Moscou AMENDE Un habitant de Moscou a été condamné à 50.000 roubles (environ 507 euros) pour avoir "discrédité" l'armée russe. En cause ? Ses cheveux teints en jaune et bleu… les couleurs de l'Ukraine. International Russie : un Moscovite condamné à une amende... pour s'être teint les cheveux aux couleurs de l'Ukraine

BIENVENUE Bonjour, bienvenue sur ce live pour suivre l'actualité autour de la guerre en Ukraine.

La secrétaire américaine au Trésor juge "vital et urgent" de trouver un moyen d'utiliser les intérêts des actifs russes gelés dans les pays occidentaux pour aider l'Ukraine, un sujet qui sera au cœur du G7 Finances cette semaine. "Il est vital et urgent que nous trouvions collectivement un moyen de libérer la valeur des actifs souverains russes immobilisés dans nos juridictions au profit de l'Ukraine", dira mardi Janet Yellen à Francfort (Allemagne), selon des extraits de son discours publiés lundi. "Ce sera un sujet clé de conversation lors des réunions du G7 cette semaine", ajoutera la ministre de l'Économie et des Finances de Joe Biden.

Les ministres des Finances du G7 qui se réunissent à partir de jeudi à Stresa en Italie discuteront d'un plan américain visant à accorder à l'Ukraine jusqu'à 50 milliards de dollars de prêt garanti par les futurs bénéfices générés par les actifs russes immobilisés, a rapporté le Financial Times.

Ce plan de l'administration Biden servira de base aux discussions du G7, a confirmé à l'AFP une source du Trésor italien. Pour l'Italie, qui préside cette année le G7, cette proposition est une "voie intéressante, à approfondir", selon cette source. Toute décision a cependant besoin du soutien de l'Union européenne, "doit avoir une base juridique solide" et ne sera annoncée que lors du sommet des chefs d'État et de gouvernement du G7 en juin, d'après cette même source.

L'UE a conclu le 8 juin un accord "de principe" pour saisir les revenus provenant des avoirs russes gelés dans ses 27 pays afin d'armer l'Ukraine, une manne qui représentera entre 2,5 et 3 milliards d'euros par an en faveur de Kiev.

Selon le Financial Times, les détails du plan doivent toutefois encore être arrêtés, notamment le fait de savoir qui émettra la dette, les États-Unis seuls ou les pays du G7 par l'intermédiaire d'une entité ad hoc, et qui donnera la garantie. Autre question à résoudre, la répartition des risques et des remboursements au cas où les bénéfices futurs ne se concrétiseraient pas, écrit le quotidien économique.

Pour Janet Yellen, il est "essentiel que nous veillions à ce que l'Ukraine bénéficie du soutien dont elle a besoin pour équiper son armée, financer les services essentiels et reconstruire à moyen et long terme". Elle devrait aussi appeler les pays du G7 à "continuer à lutter contre le contournement des sanctions par la Russie".