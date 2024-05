EN DIRECT - Guerre en Ukraine : le Kremlin met en garde contre l'usage d'armes occidentales contre son territoire

Le Kremlin a dénoncé jeudi les appels d'élus américains à autoriser l'Ukraine à utiliser les armes fournies par Washington pour frapper le territoire russe, y voyant une "escalade". Suivez les dernières informations en direct.

La nouvelle mise en garde du Kremlin. Moscou a dénoncé jeudi les appels d'élus américains à autoriser l'Ukraine à utiliser les armes fournies par Washington pour frapper le territoire russe, y voyant une "escalade". Kiev réclame de pouvoir frapper avec les armements occidentaux les bases arrières et les positions du Kremlin situées sur le territoire russe, chose qu'Européens et Américains interdisent de crainte de provoquer une aggravation du conflit.

POINT DE SITUATION Retrouvez ci-dessous les informations majeures liées au conflit de ces dernières 24 heures : Une frappe à Kharkiv : une vague de missiles russes a tué au moins sept personnes à Kharkiv, capitale de la région du même nom dans le nord-est de l'Ukraine où l'armée russe mène une offensive depuis près de deux semaines. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a réagi en pointant une fois encore le nombre insuffisant de moyens de défense antiaérienne que les Occidentaux ont accepté de lui livrer.

"A Washington et dans plusieurs capitales européennes, certains essayent avec zèle de provoquer, de hausser sans cesse le niveau d'escalade. A cet égard, on peut qualifier leur position d'irresponsable", a dit le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, interrogé sur le sujet par la télévision russe. "Parmi les sénateurs américains, parmi les membres du Congrès, il y a beaucoup de têtes brûlées qui considèrent que leur devoir est de jeter de l'huile sur le feu", a-t-il ajouté.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est emporté contre l'intransigeance des Européens et des Américains, alors que son pays souffre depuis deux ans des frappes lancées depuis le territoire russe. Les Russes "peuvent nous frapper depuis leur territoire, c'est le plus grand avantage dont la Russie dispose, et nous ne pouvons rien faire à leurs systèmes (d'armements) situés sur le territoire russe avec les armes occidentales. Nous n'en avons pas le droit", a-t-il dénoncé la semaine passée dans un entretien à l'AFP.

Sur le terrain, une vague de missiles russes a tué jeudi au moins sept personnes à Kharkiv, capitale de la région du même nom dans le nord-est de l'Ukraine où l'armée russe mène une offensive depuis près de deux semaines. Sur le front Est, où les troupes russes enchaînent les succès tactiques face une armée ukrainienne manquant de ressources, Moscou a revendiqué la prise du petit village d'Andriïvka, dans la région ukrainienne de Donetsk (est).