Sur la plateforme X, le président ukrainien Volodymyr Zelensky assure que Kiev "continue de contrer les tentatives de la Russie d'affaiblir le sommet de la paix, qui aura lieu dans deux semaines". Un rendez-vous qui doit réunir moins 90 pays du 15 au 16 juin, en Suisse, à la demande de l'Ukraine et en l'absence de Moscou. "La Russie n'est plus en mesure de faire échouer le sommet, même si elle ne ménage pas ses efforts pour atteindre cet objectif. La Russie fait pression sur les dirigeants et menace ouvertement plusieurs pays de déstabilisation", a fustigé Volodymyr Zelensky.