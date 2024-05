Le gouvernement suédois annonce ce mercredi une aide militaire de 13,3 milliards de couronnes - soit 1,16 milliard d'euros - à l'Ukraine. Un soutien bienvenu pour Kiev, qui souffre des retards de livraison de matériel occidental face à la Russie. Suivez les dernières informations en direct.

SOUTIEN SUEDOIS La Suède annonce une aide militaire de 1,16 milliard d'euros pour l'Ukraine. EMMANUEL MACRON FAVORABLE A DES FRAPPES SUR LES BASES ARRIERES Emmanuel Macron a évoqué mardi la possibilité de frappes ukrainiennes sur le territoire russe, avec du matériel militaire occidental. C'est une ligne rouge dans ce conflit que tous les partenaires occidentaux ne sont pas prêts à franchir. International L'Ukraine doit pouvoir "neutraliser" les bases arrière russes, estime Emmanuel Macron LE POINT SUR LA SITUATION La mise en garde Vladimir Poutine en cas d'usage d'armes occidentales contre le territoire russe. "En Europe, en particulier dans les petits pays, ils doivent réfléchir à ce avec quoi ils jouent. Ils doivent se souvenir qu'ils sont bien souvent des Etats ayant un petit territoire et une population très dense", a prévenu le président russe au cours d'un point presse à Tachkent, en Ouzbékistan. "Ce facteur est une chose sérieuse qu'ils doivent avoir à l'esprit avant de parler de frapper en profondeur le territoire russe", a-t-il poursuivi. "Cette escalade permanente peut avoir de graves conséquences".

Emmanuel Macron, lui, préconise de "neutraliser" certains sites. Le président français, qui s'exprimait mardi en Allemagne aux côtés du chancelier Olaf Scholz, a estimé qu' "on doit leur permettre (aux Ukrainiens, ndlr) de neutraliser les sites militaires d'où sont tirés les missiles (...), les sites militaires depuis lesquels l'Ukraine est agressée". "Si on leur dit vous n'avez pas le droit d'atteindre le point d'où sont tirés les missiles, en fait, on leur dit, on vous livre des armes mais vous ne pouvez pas vous défendre", a ajouté le chef de l'Etat français. "Mais on ne doit pas permettre de toucher d'autres cibles en Russie et évidemment des capacités civiles", a-t-il précisé.

Le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken retourne mercredi en Moldavie pour marquer son soutien aux aspirations occidentales de ce pays frontalier de l'UE et de l'Ukraine, au moment où Washington s'inquiète des avancées russes dans la région. Le chef de la diplomatie US doit annoncer "un ensemble solide de mesures de soutien", a annoncé Jim O'Brien, chargé de l'Europe au sein du département d'Etat.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a mis en garde mardi la communauté internationale contre toute fatigue de la guerre en Ukraine que la Russie tente selon lui à créer avec des "désinformations". "Sinon il n'y aura pas de justice (...), sinon le monde sera changé par des gens comme (Vladimir) Poutine".

L'Ukraine recevra dans les prochains jours les premiers obus de 155 millimètres achetés hors d'Europe dans le cadre d'un programme international mis en oeuvre à l'initiative de la République tchèque, a assuré mardi le Premier ministre tchèque Petr Fiala. Ce pays membre de l'Union européenne et de l'Alliance atlantique supervise une collecte de fonds pour fournir des munitions à l'armée ukrainienne, qui fait face depuis février 2022 à l'invasion russe. "Quinze pays de l'UE et de l'Otan ont déjà contribué (à ce programme) à hauteur de plus d'1,6 milliard d'euros", a déclaré M. Fiala.

La Russie prévoit des augmentations d'impôts pour les hauts revenus et les entreprises, a annoncé ce mardi le ministère des Finances, quand le pays recherche des recettes supplémentaires pour financer sa guerre en Ukraine. Les dépenses publiques ont excédé les recettes de dizaines de milliards de dollars depuis l'entrée des troupes russes en Ukraine en février 2022, plongeant le pays dans un important déficit budgétaire.

"Juste et équilibré"

Le ministère des Finances a proposé de faire passer l'impôt sur les sociétés de 20 à 25% et d'adopter de nouveaux seuils d'imposition pour les plus hauts revenus. "Ces changements visent à mettre en place un système fiscal juste et équilibré", a indiqué dans un communiqué le ministre des Finances Anton Siluanov.

Des exceptions seront prévues pour les soldats combattant en Ukraine, a indiqué le ministère, précisant que ces réformes pourraient être approuvées par le Parlement cette année et entrer en vigueur en 2025.

La Russie a enregistré un déficit budgétaire combiné de 73 milliards de dollars en 2022 et 2023. Elle prévoit pour cette année un déficit de 18 milliards de dollars, soit 0,9% de son PIB.