EN DIRECT - Guerre en Ukraine : attaques "sans précédent" à Kiev à l'aube, en pleine visite d'un émissaire chinois

HAUT RESPONSABLE CHINOIS EN VISITE A KIEV





Ces nouvelles attaques aériennes qui ont frappé Kiev et plusieurs régions d'Ukraine jeudi à l'aube surviennent au moment où un émissaire chinois se trouve dans la capitale pour tenter d'obtenir un "règlement politique" du conflit.





Li Hui, représentant spécial pour les affaires eurasiatiques et ancien ambassadeur à Moscou a rencontré mercredi le chef de la diplomatie ukrainienne Dmytro Kouleba, lequel a "expliqué en détail au représentant spécial chinois les principes du rétablissement d'une paix durable et juste, fondée sur le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de l'Ukraine", a indiqué le ministère ukrainien des Affaires étrangères.





"Il a souligné que l'Ukraine n'acceptait aucune proposition qui impliquerait la perte de ses territoires ou le gel du conflit", a-t-il ajouté.