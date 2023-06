EN DIRECT - Guerre en Ukraine : plusieurs régions ciblées par des frappes russes dans la nuit

APPEL DE L'INDE ET DES ÉTATS-UNIS





Les États-Unis et l'Inde ont appelé à respecter "l'intégrité territoriale et la souveraineté territoriale" de l'Ukraine dans un communiqué commun publié jeudi à l'occasion de la visite d'État du Premier ministre indien Narendra Modi à Washington.





Le président Joe Biden et le dirigeant indien expriment par ailleurs, dans ce même communiqué, leur "profonde préoccupation face au conflit en Ukraine" et "déplorent ses terribles et tragiques conséquences humanitaires". L’inde s'est déclarée "totalement prête" à soutenir les efforts pour la paix en Ukraine.