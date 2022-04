EN DIRECT - Ukraine : Washington annonce une nouvelle aide et le retour de ses diplomates

Après deux mois de guerre, les regards se tournent vers Marioupol. La ville martyre du sud-est de l'UKraine, pillonnée depuis

début mars par les forces de Moscou, est désormais quasiment entièrement détruite. Des combattants ukrainiens y sont toujours retranchés, avec peu de nourriture et de munitions, et "environ un millier de civils, femmes et enfants" et "des

centaines de blessés", selon les précisions données par le président ukrainien Volodymyr Zelensky dimanche.