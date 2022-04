EN DIRECT - Guerre en Ukraine : la Russie va poursuivre les négociations de paix

ARTILLERIE





L'envoi massif d'artillerie à l'Ukraine vise non seulement à affaiblir les forces russes sur l'actuel champ de bataille mais aussi sur le long terme, ont affirmé les autorités américaines. La Russie "a déjà perdu beaucoup de ses capacités militaires - et beaucoup de ses troupes, à dire vrai. Et nous voulons les voir dans l'incapacité de reconstituer rapidement ces capacités", a déclaré lundi Lloyd Austin, secrétaire à la Défense des États-Unis. "Nous voulons voir la Russie tellement affaiblie qu'elle ne pourra plus faire le genre de choses qu'elle a faites en envahissant l'Ukraine", a-t-il ajouté.