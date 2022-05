EN DIRECT - Guerre en Ukraine : l'est du pays toujours sous le feu de l'armée russe

RÉUNION DE L'OMS





La guerre en Ukraine et son cortège de menaces planétaires, une pandémie de Covid-19 interminable : les 194 pays membres de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) se retrouvent à Genève dimanche dans ce contexte compliqué pour échafauder un système de santé mondial plus efficace et juste.





Une résolution initiée par l'Ukraine doit tout particulièrement dénoncer les attaques perpétrées par Moscou sur le système de santé, mais aussi condamner les gravissimes conséquences de l'invasion et du blocus des ports ukrainiens sur l'approvisionnement mondial et l'explosion du prix des céréales.