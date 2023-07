EN DIRECT - Guerre en Ukraine : nouvelles frappes meurtrières sur Odessa, Zelensky promet des "représailles"

RENCONTRE POUTINE-LOUKACHENKO A ST-PETERSBOURG





L'attaque d'Odessa dans la nuit de samedi à dimanche survient à quelques heures d'une rencontre entre Vladimir Poutine et le dirigeant bélarusse Alexandre Loukachenko, fidèle allié de Moscou.





Les deux dirigeants, qui doivent se rencontrer dimanche à Saint-Pétersbourg (nord-ouest), ont prévu notamment de discuter du "partenariat stratégique et d'alliance" entre Moscou et Minsk, selon les termes d'un communiqué publié vendredi par le Kremlin. Alexandre Loukachenko est présenté comme le médiateur entre le Kremlin et Evguéni Prigojine il y a près d'un mois lors de la rébellion avortée de Wagner en Russie.