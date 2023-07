EN DIRECT - Guerre en Ukraine : Kiev lance une attaque de drone en Crimée et touche un dépôt de munitions

Alexandre Loukachenko a par ailleurs accusé Varsovie de vouloir "transférer des territoires" de l'ouest de l'Ukraine à la Pologne. Le chef de la diplomatie ukrainienne, Dmytro Kouleba, a dénoncé des "tentatives futiles" visant à "creuser un fossé entre Kiev et Varsovie". "Contrairement à la Russie, la Pologne et l'Ukraine ont appris (les enseignement, ndlr) de l'Histoire et resteront toujours unies contre l'impérialisme russe et le non-respect du droit international", a assuré le ministre ukrainien sur Twitter.

"Il n'y a pas de contre-offensive" ukrainienne, a aussi lâché Alexandre Loukachenko. Vladimir Poutine l'a alors interrompu et a lancé : "Il y en a une mais elle a échoué".

