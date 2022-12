EN DIRECT - Guerre en Ukraine : Volodymyr Zelensky en visite historique à Washington

ZELENSKY EN ROUTE POUR WASHINGTON





Le président ukrainien vient tout juste de confirmer lui-même qu'il s'adresserait au Congrès, une fois arrivé à Washington. Une première visite officielle depuis l'invasion de l'Ukraine, en février dernier. "En route pour les États-Unis pour renforcer les capacités de résilience et de défense de l'Ukraine. En particulier, le président et moi discuteront de la coopération entre l'Ukraine et les États-Unis. J'aurai également un discours au Congrès et un certain nombre de réunions bilatérales."