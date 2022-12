EN DIRECT - Ukraine : Poutine va fixer les objectifs de l'armée russe pour 2023, Zelensky à Washington

RETOUR SUR LES FAITS MARQUANTS DES 24 DERNIÈRES HEURES





Après une série de revers militaires russes dans le nord-est et le sud de l'Ukraine, l'essentiel des combats se concentre désormais dans l'est du pays. En dépit des risques encourus, Volodymyr Zelensky s'y est rendu ce mardi, tandis que son homologue russe décoraient des soldats et des dirigeants séparatistes prorusses à l'intérieur des murs du Kremlin. TF1 Info fait le point.