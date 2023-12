EN DIRECT - Guerre en Ukraine : Kiev dénonce de nouvelles attaques nocturnes de drones

Bridgestone quitte la Russie. Présent en Russie depuis 1998, le fabricant japonais de pneus Bridgestone a annoncé mercredi la vente de ses actifs dans ce pays à l'issue d'une longue procédure de plus d'un an, finalement validée par les autorités russes. "Nous pouvons en effet confirmer que nos actifs en Russie ont été vendus à S8 Capital, une société holding diversifiée", a indiqué l'équipementier nippon, après une longue procédure, dans un communiqué transmis à l'AFP. Les quelque 1000 salariés de Bridgestone "font partie de la transaction et seront également transférés" dans les équipes du repreneur.





Un entrepôt de la Croix Rouge touché. La Croix-Rouge ukrainienne a déclaré mercredi qu'un de ses entrepôts avait été "détruit" la nuit dernière par un incendie résultant d'un "impact direct" d'artillerie des forces russes. Cela a "anéanti" les stocks d'aide humanitaire destinés à la région de Kherson, s'est-elle désolée, en partageant sur X (ex-Twitter) une série de photos montrant un bâtiment en ruines, aux murs et toit éventrés.





La Russie ne doit pas gagner en Ukraine. Lors de l'émission "C à vous" sur France 5, Emmanuel Macron est revenu mercredi sur la situation en Ukraine, faisant un bilan au bout de deux ans de guerre. "L'Europe est restée unie, elle a condamné immédiatement l'agression russe en Ukraine, elle a sanctionné la Russie et elle a soutenu l'Ukraine. Et je me félicite que cette position, on l'ait tenue, y compris lors du dernier Conseil", s'est félicité le président français.





"Notre intérêt, c'est une Europe en paix et une Europe en paix, ça veut dire une Europe qui sait maintenir une sécurité à son voisinage", a-t-il plaidé, mettant en avant situation "très dure pour les Ukrainiens". "Aussi longtemps qu'il y a une puissance de déséquilibre, qui ne respecte pas le droit international, il n'y aura pas d'Europe en paix. Nous ne sommes nous pas en guerre contre la Russie, mais on ne peut pas accepter que la Russie gagne en Ukraine", a-t-il affirmé.





Une nouvelle attaque de drones. L'Ukraine a annoncé jeudi avoir essuyé une nouvelle attaque nocturne de la Russie avec 35 drones Shahed de fabrication iranienne, dont 34 ont été abattus. Les attaques se sont déroulées "par vagues" dans le courant de la nuit et provenaient de Chauda (en Crimée occupée), de Primorsko-Akhtarsk (sur la rive orientale de la mer d'Azov), ainsi que de Koursk, ville russe proche de la frontière nord de l'Ukraine, a indiqué l'armée de l'air ukrainienne, qui n'a fait état d'aucune victimes ni d'aucun dégât.