EN DIRECT - Guerre en Ukraine : "Le plus tôt sera le mieux" pour une fin de conflit, estime Poutine

Le président russe a assuré jeudi vouloir que le conflit en Ukraine se termine "le plus tôt" possible, après près de dix mois de combats. "Nous nous efforcerons de faire en sorte que cela se termine. Et le plus tôt sera le mieux, bien sûr", a déclaré le chef du Kremlin lors d'une conférence de presse. Les États-Unis ont estimé de leur côté que la Russie n'avait démontré aucune volonté "significative" de mettre fin à la guerre.