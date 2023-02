EN DIRECT - Guerre en Ukraine : Macron juge impossible la livraison d'avions "dans les semaines qui viennent"

Une tournée triomphale, mais aux retombées incertaines. Acclamé par les eurodéputés, applaudi par les dirigeants des Vingt-Sept réunis en sommet, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a bouclé jeudi une visite européenne à Bruxelles au cours de laquelle il a réclamé des réponses concrètes à sa demande d'avions de combat.

Les Européens ont pour l'instant refusé de s'engager sur les appareils demandés par l'Ukraine et aucune annonce tangible n'était sortie de Bruxelles en début de soirée jeudi. Le chef de l'Etat ukrainien a toutefois évoqué "des signaux positifs". "Nous voulons obtenir ces avions dont nous avons besoin et il y a des accords qui (...) ne sont pas publics", a-t-il assuré au cours d'une conférence de presse, sans plus de précisions.