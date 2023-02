EN DIRECT - Guerre en Ukraine : Macron et Zelensky attendus au sommet de l'UE à Bruxelles ce matin

BAKHMOUT





Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a estimé mercredi dans un entretien avec le Figaro que si les Russes prenaient Bakhmout, une ville de l'est théâtre depuis plus de six mois de sanglants combats, ils auraient un "avantage" et voudraient "aller plus loin".





"Bien sûr, d'un point de vue stratégique, Bakhmout n'a pas beaucoup d'importance car les Russes ont entièrement détruit la ville avec leur artillerie. Mais s'ils prennent Bakhmout, ils voudront aller plus loin. Ca leur donnera un avantage", a-t-il déclaré, ajoutant : "la question, c'est que se passe-t-il après Bakhmout ?" "Il nous faut tenir le temps de recevoir des armes", a-t-il déclaré.