EN DIRECT - Guerre en Ukraine : Kiev exprime ses doutes après le crash d'un avion militaire russe

Les doutes de l'Ukraine après le crash d'un avion militaire russe. Le chef du renseignement militaire ukrainien (GUR), Kirill Boudanov, s'est interrogé samedi sur l'absence d'images des corps des soldats ukrainiens tués lors du récent crash d'un avion militaire, que Moscou impute à Kiev.





"Il y a un certain nombre d'éléments qui ne sont pas clairs", a-t-il expliqué lors d'une interview à la télévision d'État ukrainienne. "Tout d'abord, ils n'ont pas montré de champs couverts de cadavres et de restes. Si cela s'est passé comme le prétend la Russie, pourquoi la Russie continue-t-elle à cacher les corps?", a-t-il questionné. "Il n'y a pas de cadavres. Il n'y a rien", a-t-il affirmé, décryptant les trois vidéos de ce que le comité d'enquête russe présente comme étant le site de l'accident.





Vladimir Poutine promet d'"éradiquer" le nazisme. Le président russe, Vladimir Poutine, a promis samedi de "tout faire" pour "éradiquer définitivement le nazisme", à l'occasion des célébrations marquant les 80 ans de la fin du terrible siège de Léningrad, l'actuelle Saint-Pétersbourg, par l'armée allemande lors de la Seconde Guerre mondiale. Un blocus qui avait duré 872 jours entre 1941 et 1944 et avait vu plus de 800.000 personnes à Léningrad succomber à la famine, la maladie et aux bombes.





"Le siège de Léningrad était sans précédent par l'ampleur de sa cruauté et de son cynisme. (...) Cela fait huit décennies que notre peine pour ces victimes terribles, pour ces destins brisés ne s'affaiblit pas", a-t-il souligné. "Nous allons tout faire pour mettre fin et éradiquer définitivement le nazisme", a promis le chef du Kremlin, aux côtés de son homologue biélorusse, Alexandre Loukachenko, venu assister à la cérémonie.





Un raid russe meurtrier dans un village frontalier. Deux civils ukrainiens ont été abattus dans leur village d'Andriivka, frontalier de la Russie, lors d'une incursion d'un groupe de soldats russes. L'attaque s'est produite dans la région de Sumy, à l'intérieur d'une zone de cinq kilomètres bordant la frontière avec la Koursk, que Kiev avait demandé aux habitants d'évacuer. "Ce (samedi) matin, un groupe ennemi de reconnaissance et de sabotage a brutalement et cyniquement tué par balles un de nos frères et une de nos sœurs", a déclaré l'administration régionale ukrainienne dans un communiqué.





Négocier avec Moscou, l'appel du nouveau parti allemand de gauche radicale. Sahra Wagenknecht, coprésidente de l'Alliance Sahra Wagenknecht (BWS), a appelé samedi à négocier avec la Russie pour terminer la guerre en Ukraine. "Nous livrons des armes à l'Ukraine pour une victoire à laquelle hélas même les généraux ukrainiens ne croient plus. (...) Cette guerre doit être terminée et très rapidement par le biais de négociations", a-t-elle lancé sous les applaudissements des quelque 450 membres fondateurs, réunis au Kosmos, un ancien cinéma de RDA, situé dans l'avenue Karl Marx à Berlin.