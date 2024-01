EN DIRECT - Guerre en Ukraine : près de 400 enfants évacués de Belgorod, ville russe où les frappes s'intensifient

Près de 400 enfants ont dû être évacués mercredi de la ville russe de Belgorod, frontalière de l'Ukraine. Une décision qui fait suite à l'intensification des frappes de l'armée ukrainienne sur cette agglomération de 335.000 habitants. Une d'entre elles a fait 25 morts le 30 décembre dernier. Suivez les dernières informations.

"Aucun endroit n'est sûr" L'inquiétude grandit à Belgorod, une grande ville russe sur laquelle les frappes ukrainiennes se sont intensifiées ces derniers jours, poussant les autorités à évacuer mercredi près de 400 enfants. À partir de ce mercredi, et ce pour une période de "21 jours", "392 écoliers quitteront Belgorod pour des structures scolaires dans d'autres régions : 112 enfants se reposeront dans la région de Voronej, 280 (dans celle de) Kalouga", a annoncé la mairie de cette ville de quelque 335.000 habitants située près de la frontière avec l'Ukraine. Au total, "1.300 écoliers sont prêts à quitter la région de Belgorod", a-t-elle ajouté.

"Le premier groupe d'enfants a été envoyé de Belgorod dans la région de Voronej", a de son côté déclaré sur Telegram le gouverneur de la région éponyme, Viatcheslav Gladkov. Ce responsable a précisé qu'au cours des trois prochaines semaines, ces enfants participeraient à plusieurs activités éducatives et de loisirs.

Cette décision intervient quelques jours après l'évacuation de 300 personnes à la suite de la multiplication des attaques ukrainiennes et l'annonce du report de la rentrée scolaire au 19 janvier. Les célébrations nocturnes du Noël orthodoxe du 6 au 7 janvier avaient en outre été annulées.

En effet, au lendemain de frappes russes sur le territoire ukrainien le 29 décembre qui ont provoqué la mort de dizaines de personnes, Belgorod a été la cible d'une attaque ukrainienne ayant fait 25 morts, le bilan de civils tués le plus lourd sur le sol russe depuis le début du conflit le 24 février 2022. En riposte, Vladimir Poutine avait promis que son pays allait "intensifier" les frappes, son armée poursuivant ses raids massifs sur Kiev et d'autres villes ukrainiennes, à l'instar des 2 et 8 janvier.