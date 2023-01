EN DIRECT - Guerre en Ukraine : Moscou promet de "brûler" les chars occidentaux

CONFORME AU PLAN





Multipliant les camouflets depuis près d'un an face aux armées ukrainiennes, Vladimir Poutine continue pourtant d'afficher sa sérénité apparente. "L'opération militaire spéciale en Ukraine a pris un élan positif et se déroule comme prévu. La dynamique est positive", affirme-t-il dans des propos relayés par The Guardian. "Tout se développe dans le cadre du plan du ministère de la Défense et de l'état-major général", ajoute le maître du Kremlin.