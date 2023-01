Guerre en Ukraine : les dernières informations de ce samedi 14 janvier

Vendredi 13 janvier dans la soirée, l'armée russe a annoncé la prise de Soledar dans un communiqué, affirmant que « la ville de Soledar, qui est d’une grande importance pour la poursuite des opérations offensives réussies dans la direction de Donetsk, a été libérée (…) grâce aux actions courageuses et désintéressées des unités d’assaut volontaires de la compagnie militaire privée Wagner ».

Un peu plus tard, dans un discours publié sur Telegram, Volodymyr Zelensky a soutenu que « la dure bataille pour la région de Donetsk continue, la bataille pour Bakhmout et Soledar, pour Kreminna, pour d’autres villes et villages de l’est de notre pays continue. » Difficile de savoir vraiment ce qu'il en est, mais il est clair que les combats font rage dans la région.