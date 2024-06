Voici les informations marquantes des dernières 24 heures relatives au conflit :





- Le président ukrainien Volodymyr Zelensky est arrivé en Suisse vendredi, avant la grande conférence sur la paix en Ukraine, qui doit débuter ce samedi et qui doit réunir des dizaines de chefs d'État et de gouvernement.





- Le président russe Vladimir Poutine a qualifié vendredi de "vol" le gel des actifs russes en Occident et leur utilisation pour aider l'Ukraine à résister à la Russie, et a promis d'y répliquer, après un accord en ce sens trouvé la veille au G7. Il a également qualifié le sommet pour la paix en Ukraine de "stratagème pour détourner l'attention" et posé ses conditions : Kiev doit retirer ses troupes de quatre de ses régions et renoncer à l'Otan pour une paix négociée.





- Volodymyr Zelensky a rejeté l'"ultimatum" à la "Hitler" du président russe Vladimir Poutine qui exige de Kiev l'abandon de territoires en échange de pourparlers de paix, dans un entretien à la chaîne d'information italienne SkyTG24.





- La porte-parole de la diplomatie russe, Maria Zakharova a estimé vendredi que l'accord de sécurité signé la veille entre les Etats-Unis et l'Ukraine était un simple "bout de papier" sans valeur.





- La Russie a annoncé avoir abattu dans la nuit 87 drones ukrainiens, dont 70 ont visé la région de Rostov (sud) abritant le QG de l'opération russe en Ukraine.





- L’armée de l’air ukrainienne a annoncé de son côté avoir déjoué les attaques de "31 moyens d’attaque aérienne" russes, dans la nuit de jeudi à vendredi, notamment 10 missiles de croisière et 3 missiles balistiques.





- Les ambassadeurs des 27 pays de l'Union européenne ont donné leur "accord de principe" à l'ouverture de négociations d'adhésion avec l'Ukraine et la Moldavie, qui débuteront le 25 juin, a annoncé la présidence belge du Conseil de l'UE.