EN DIRECT - Ukraine : Kiev dit reprendre du terrain sur les troupes russes à Severodonetsk

Dans le Donbass, le rouleau compresseur poursuit son avancée lente et destructrice. "Les combats se poursuivent dans le centre-ville" de Severodonetsk, selon la présidence ukrainienne, tandis que "les envahisseurs russes continuent de bombarder les infrastructures civiles et l'armée ukrainienne dans les zones de Severodonetsk, Borivsky, Oustynivka et Lyssytchansk". Les forces russes bombardent aussi intensément la région de Donetsk, notamment Sloviansk, à quelque 80 km à l'ouest de Severodonetsk. Les habitants de la région manquent de gaz, d'eau et d'électricité, selon Kiev.

Le bilan s'est par ailleurs alourdi du côté français, après la révélation vendredi par le ministère des Affaires étrangères de la mort d'un homme "dans des combats".