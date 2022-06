EN DIRECT - Guerre en Ukraine : les informations du vendredi 3 juin 2022

Un rouleau compresseur lent mais dévastateur. Au centième jour de la guerre en Ukraine, les forces russes continuent de progresser autour de la ville de Severodonetsk, clé stratégique de la conquête du Donbass, dans l'est de l'Ukraine.

L'armée de Poutine contrôle actuellement "environ 20%" du territoire ukrainien, soit près de 125.000 km2, a déclaré jeudi le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Avant l'invasion, les forces russes ou prorusses y contrôlaient 43.000 km2, depuis l'annexion de la Crimée et la prise d'un tiers du Donbass en 2014. Depuis le 24 février, elles ont notamment avancé dans l'est et au sud, le long des mers Noire et d'Azov, contrôlant désormais un corridor côtier stratégique reliant l'est russe à la Crimée.

"Nous devons être préparés sur le long terme. Parce que ce que nous voyons est que cette guerre est désormais devenue une guerre d'usure", a prévenu jeudi le secrétaire général de l'Otan Jens Stoltenberg à Washington, après une rencontre avec le président américain Joe Biden.