EN DIRECT - Ukraine : Volodymyr Zelensky renvoie le chef de sa sécurité après l'annonce d'un complot russe contre lui

Les forces nucléaires stratégiques russes sont "toujours" prêtes au combat, a souligné jeudi 9 mai Vladimir Poutine lors de son discours pour célébrer la victoire soviétique contre Hitler. Le président russe a supervisé le défilé militaire du 9 mai sur la place Rouge, pièce centrale du récit du Kremlin exaltant la puissance du pays. Plus de 9000 militaires, selon les médias russes, des véhicules blindés, des lanceurs de missiles et des avions de combat y ont pris part.

Volodymyr Zelensky, lui, a renvoyé le chef de sa sécurité personnelle, selon un décret publié jeudi, deux jours après que les autorités ukrainiennes ont affirmé avoir déjoué un complot russe visant à assassiner le président ukrainien et plusieurs hauts responsables militaires.

Dans le même temps, l'ex-commandant en chef des armées ukrainiennes Valery Zaloujny, remplacé en février et très populaire, a été officiellement nommé ambassadeur au Royaume-Uni, allié clé de Kiev dans sa guerre contre la Russie, a annoncé la présidence. Le président Volodymyr Zelensky a signé un décret sur la nomination de M. Zaloujny au poste d'ambassadeur, selon ce document.

En Russie, des frappes ukrainiennes distinctes ont tué deux femmes dans les régions frontalières de Belgorod et de Koursk, ont annoncé leurs gouverneurs respectifs. Le gouverneur de la région de Koursk, Roman Starovoït, a affirmé qu'une habitante avait été tuée et une autre blessée par un "bombardement" ukrainien sur le village de Tiotkino, tout près de la frontière. Viatcheslav Gladkov, à la tête de la région de Belgorod, a lui affirmé qu'une frappe ukrainienne avait tué une résidente du village de Novaïa Tavoljanka, également tout proche de l'Ukraine.

Les forces de Kiev, de leur côté, ont frappé avec un drone une raffinerie russe dans la république du Bachkortostan, à une distance record de près de 1200 km de la frontière, a affirmé à l'AFP une source au sein du secteur ukrainien de la défense. "Un drone à long rayon d'action a 'rendu visite' à la république du Bachkortostan, où il a frappé la raffinerie Neftekhim Salavat (du géant russe) Gazprom", située dans la ville de Salavat, a indiqué cette source. Selon cette dernière, le drone a battu un "record" en volant sur une distance de 1500 kilomètres pour frapper cette raffinerie, une des plus grandes en Russie et située à Salavat.

Deux personnes ont été tuées par des bombardements russes à Nikopol, dans le sud de l'Ukraine, ont annoncé jeudi les autorités locales, et le pays a subi une nouvelle attaque de drones dans la nuit précédente, mais aucune victime n'a pour l'heure été recensée. "L'artillerie ennemie a fait deux morts : un homme de 62 ans et une femme de 65 ans", a indiqué Serguiï Lyssak, le gouverneur de la province de Dnipropetrovsk, qui a publié des photographies d'une maison le toit en feu et d'autres bâtiments endommagés.