EN DIRECT - Guerre en Ukraine : Kiev tente de rétablir le courant après des frappes russes massives

De nouvelles frappes russes ont fait cinq morts samedi en Ukraine. Le bilan humain le plus lourd a été enregistré dans la région centrale de Dnipropetrovsk : quatre personnes y ont été tuées et 15 autres blessées, a déclaré le chef-adjoint du cabinet de la présidence ukrainienne, Kyrylo Timochenko. Il a ajouté que les bombardements de samedi avaient aussi fait un mort et trois blessés dans la région méridionale de Kherson, dont la ville éponyme a été reprise il y a plus d'un mois par l'armée ukrainienne.

Les autorités s'efforçaient par ailleurs de rétablir au plus vite l'électricité après les tirs massifs de missiles de la veille qui ont provoqué des coupures de courant. "L'électricité a été rétablie pour près de six millions d'Ukrainiens pendant la journée. Les travaux de réparation sont en cours et continuent sans interruption depuis l'attaque terroriste d'hier", a affirmé dans la soirée le président ukrainien Volodymyr Zelensky.