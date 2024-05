EN DIRECT - Guerre en Ukraine : la Russie continue de frapper les infrastructures énergétiques

Mercredi, l'Ukraine a annoncé des restrictions d'électricité en fin de journée après une nouvelle attaque de drones et missiles russes "massive" contre son réseau énergétique. Au moins une personne est morte et une dizaine d'autres ont été blessées dans l'attaque. Suivez les dernières informations.

Les Vingt-Sept ont conclu, mercredi 8 mai, un accord "de principe" pour saisir les revenus provenant des avoirs de la Russie gelés dans l'UE afin d'armer l'Ukraine, une manne qui représentera entre 2,5 et 3 milliards d'euros par an en faveur de Kiev. "Cet argent servira à soutenir le rétablissement et la défense militaire de l'Ukraine", a indiqué la présidence belge tournante de l'UE sur X après une réunion des ambassadeurs des États membres.

Les députés ukrainiens ont adopté un projet de loi permettant à certaines catégories de prisonniers d'aller combattre sur le front en échange d'une libération conditionnelle. Le texte doit désormais être soumis au président du Parlement, puis à M. Zelensky. Cette mesure concerne uniquement les détenus volontaires et nécessiterait l'accord des autorités militaires après examen de l'état de santé physique et mental du prisonnier. Elle ne sera pas applicable aux détenus condamnés pour certains crimes graves, notamment pour les "homicides volontaires de plus de deux personnes", les violences sexuelles, les atteintes à la sécurité nationale ou de "sérieuses" condamnations pour corruption, a détaillé Olena Chouliak, députée du parti du président Volodymyr Zelensky.

"PARADE DE LA VICTOIRE" La Russie célèbre, en ce 9 mai, la victoire des Alliés sur l'Allemagne nazie. Des cérémonies organisées dans un contexte sécuritaires très particulier. Le correspondant de LCI en Russie, Jérôme Garro, fait le point : Russie : la "parade de la victoire" Source : TF1 Info DÉPÔT DE CARBURANT En parallèle des frappes menées par Kiev sur Belgorod, l'armée russe a affirmé, ce matin, que la région de Krasnodar, près de la péninsule de Crimée annexée par la Russie en 2014, avait aussi été visée par des drones, et qu'un dépôt de carburant avait été fortement endommagé. "Environ six drones ont été détruits, mais plusieurs sont tombés sur le terrain du dépôt. En conséquence de quoi un incendie s'est déclaré et plusieurs réservoirs ont été endommagés", a indiqué l'état-major de la région de Krasnodar. DIALOGUE Dans son traditionnel post sur les réseaux sociaux, hier soir, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a indiqué préparer avec plusieurs leaders internationaux un forum sur la paix. "Il est essentiel que nous maintenions le dialogue avec tous les dirigeants", a-t-il indiqué avant d'estimer qu'ils partageaient "pratiquement le même objectif : rétablir une véritable stabilité dans les affaires internationales et assurer la justice pour chaque nation, de sorte qu'aucune nation ne soit détruite". "L'histoire sera reconnaissante à tous ceux qui nous aideront", assure encore le chef de l'État ukrainien. FRAPPES UKRAINIENNES Au moins huit personnes ont été blessées cette nuit dans une attaque aérienne ukrainienne sur la ville russe de Belgorod et ses environs, a annoncé le gouverneur régional, Viatcheslav Gladkov. "La ville et le district de Belgorod ont été visés par une attaque aérienne des forces armées ukrainiennes. Des immeubles résidentiels et des voitures ont été directement touchés", a écrit Viatcheslav Gladkov sur Telegram.

"Selon des informations préliminaires, huit personnes ont été blessées : sept adultes et une enfant", a-t-il ajouté. Cinq de ces personnes, dont une fillette de 11 ans, ont été blessées par du shrapnel et ont été hospitalisées, et les trois autres ont été soignées sur place, a-t-il précisé. D'après le gouverneur, 19 immeubles d'habitation comportant 34 appartements, une maison individuelle et 37 véhicules ont été endommagés dans la ville de Belgorod. Quatre maisons individuelles et trois voitures ont subi des dégâts dans le village de Dubovoe, dans le district de Belgorod.

Sur le terrain, l'Ukraine a annoncé des restrictions d'électricité en fin de journée après une nouvelle attaque de drones et missiles russes "massive" contre son réseau énergétique, qui a fait au moins un mort et une dizaine de blessés. Ont été visés des sites de production et de transmission d'électricité dans les régions de Poltava (est), Kirovograd (centre), Zaporijia (sud), Lviv, Ivano-Frankivsk et Vinnytsia (ouest), a précisé sur Telegram le ministre ukrainien de l'Energie, Guerman Galouchtchenko. La ville de Kherson, dans le sud, s'est aussi trouvée "partiellement privée d'électricité" à cause de "frappes ennemies", selon le gouverneur local.

La Russie "ne peut pas mener d'enquête" sur la mort du journaliste de l'AFP Arman Soldin, tué en Ukraine en mai 2023 près de la ville de Bakhmout alors assiégée, a assuré mercredi le porte-parole du Kremlin. "Si je comprends bien, au moment de son décès il se trouvait sur le territoire étant sous le contrôle du régime de Kiev", a déclaré Dmitri Peskov, interrogé à la veille du premier anniversaire de la mort du coordinateur vidéo de l'AFP en Ukraine.