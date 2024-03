EN DIRECT - Guerre en Ukraine : situation "tendue" pour les forces de Kiev dans l'est

Les forces ukrainiennes sont dans une situation "difficile" près de la ville de Tchassiv Iar, dans l'est du pays, a annoncé lundi l'armée. La Russie y concentre son offensive et profite de la pénurie de munitions de l'Ukraine. Suivez les dernières infos sur le conflit.

Les forces ukrainiennes sont dans une situation "difficile" près de la ville de Tchassiv Iar (est) où la Russie concentre son offensive, a annoncé lundi l'armée ukrainienne. Moscou a fait des progrès sur le front ces derniers mois, poussant son avantage alors que Kiev est confronté à une pénurie des munitions fournies par ses alliés occidentaux.

"La situation concernant Tchassiv Iar est difficile et tendue, et ce n'est pas le premier jour" où c'est le cas, a déclaré Oleg Kalachnikov, officier de presse de la 26e brigade d'artillerie ukrainienne. "Aujourd'hui (lundi), c'est le point de focalisation de l'ennemi dans ses opérations d'assaut. Il essaie de percer nos défenses pour atteindre Tchassiv Iar", a-t-il ajouté.

Il a précisé que la Russie avait intensifié l'utilisation de puissantes bombes guidées dans la zone et "les lâche sur des zones habitées et sur nos positions fortifiées".

L'Ukraine est sur la défensive depuis plusieurs mois à cause du manque de munitions. Le commandant des forces terrestres ukrainiennes a jugé vendredi "possible" une offensive estivale russe impliquant 100.000 hommes, tout en estimant qu'il s'agissait de la "prévision la plus sombre".