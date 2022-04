EN DIRECT - Guerre en Ukraine : "Les indications de viols, de tortures" sont "une insulte à l'humanité", selon Biden

La Russie, accusée de "crimes de guerre" en Ukraine, a fait l'objet jeudi d'un embargo de l'UE sur son charbon et de nouvelles sanctions du G7 et de Washington, tandis que Kiev exhortait les civils à fuir les régions de l'Est, menacées par une offensive russe.

Les représentants des Vingt-Sept ont décidé également la fermeture des ports européens aux navires russes, dans le cadre d'une cinquième salve de sanctions contre Moscou, a annoncé la présidence française du Conseil de l'UE. L'UE est prête parallèlement à débloquer 500 millions d'euros de plus pour financer des armes pour l'Ukraine, a annoncé le président du Conseil européen Charles Michel. C'est la première fois que les Européens frappent le secteur énergétique russe, dont ils sont très dépendants.