EN DIRECT - Ukraine : Emmanuel Macron veut "rassembler des preuves" contre "des crimes de guerre des Russes"

Au moins 52 morts, dont cinq enfants, et une centaine blessées : le bilan était lourd vendredi, après un tir de de missile sur la gare de Kramatorsk dans l'est de l'Ukraine. C'est de cet endroit que partaient depuis plusieurs jours des milliers de personnes évacuées vers le reste du pays. Moscou a immédiatement démenti être responsable de la frappe, affirmant ne pas disposer du type de missile utilisé, et a accusé Kiev d'avoir "orchestré" le tir pour empêcher les civils de fuir.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a dénoncé un "mal sans limite" déchaîné par la Russie. Le chef de la diplomatie de l'UE Josep Borrell, a condamné une "attaque aveugle" tandis que le président américain Joe Biden a accusé Moscou d'avoir commis une "horrible atrocité". Ce bombardement est constitutif d'un "crime contre l'humanité", selon le chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian.