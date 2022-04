EN DIRECT - L'Ukraine demande davantage d'armes aux pays de l'Otan, réunis à Bruxelles ce jeudi

La Commission européenne "encourage" les Etats membres qui ont ouvert des enquêtes sur les possibles crimes de guerre en Ukraine à se joindre à l'équipe d'enquête commune coordonnée par l'agence de coopération judiciaire Eurojust, a indiqué mercredi un porte-parole.

En attendant l'avancée de ces enquêtes, les autorités redoutent une accélération du conflit dans l'est du pays. Kiev a appelé mercredi les habitants de l'Est de l'Ukraine à évacuer la région "maintenant", face à la menace d'une offensive majeure de l'armée russe sur le Donbass. Des obus et roquettes se sont abattus à intervalles réguliers sur Severodonetsk, la ville la plus à l'Est tenue par l'armée ukrainienne.