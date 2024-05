EN DIRECT - Guerre en Ukraine : la Russie continue de revendiquer des avancées près de la frontière

Dimanche, les autorités russes ont annoncé la prise de quatre localités supplémentaires très proches de la frontière avec l'Ukraine. Par ailleurs, le ministre russe de la Défense Sergueï Choïgou, en poste depuis 2012, a été limogé dimanche soir par Vladimir Poutine. Suivez les dernières informations.

MINISTRE DE LA DÉFENSE RUSSE Le président russe Vladimir Poutine a décidé dimanche 12 mai de limoger son ministre de la Défense Sergueï Choïgou. Andreï Belooussov, économiste de formation, le remplace. Qui est-il ? International Qui est Andreï Belooussov, le nouveau ministre de la Défense russe ? DRONES UKRAINIENS La Russie a affirmé ce lundi avoir neutralisé dans la nuit 31 drones ukrainiens dans plusieurs régions du pays et en Crimée. "Pendant la nuit, de nouvelles tentatives du régime de Kiev de perpétrer des attaques terroristes à l'aide des drones aériens [...] contre des cibles sur le territoire de la Fédération de Russie ont été empêchées", a affirmé le ministère russe de la Défense dans un communiqué.

La défense anti-aérienne russe a notamment détruit 12 drones au-dessus de la région de Belgorod, frontalière de l'Ukraine et déjà visée dimanche par une frappe ukrainienne qui avait fait 15 morts, selon la même source. LA RUSSIE REVENDIQUE DES AVANCÉES L'armée ukrainienne a reconnu ce lundi "des succès tactiques" de la Russie dans la région de Kharkiv (nord-est), où Moscou a revendiqué la prise de quatre localités supplémentaires près de la frontière dans son offensive lancée vendredi, qui a entraîné l'évacuation de milliers de civils.

"Actuellement, l'ennemi connaît des succès tactiques", a reconnu tôt ce lundi matin l'état-major ukrainien dans un communiqué, ajoutant que "des combats se poursuivent dans la ville frontalière de Vovtchansk", qui comptait quelque 3000 habitants avant l'offensive en cours et où Moscou a mobilisé "jusqu'à cinq bataillons", selon Kiev. POINT DE SITUATION Retrouvez ci-dessous les principales informations liées au conflit de ces dernières 24 heures :

- Le président russe Vladimir Poutine limoge son ministre de la Défense. Sergueï Choïgou est remplacé par Andreï Belooussov, un économiste de formation, et devient secrétaire du Conseil de Sécurité, poste occupé jusque-là par Nikolaï Patrouchev, qui est lui démis de ses fonctions, selon un décret publié par le Kremlin.

- Moscou avance sur le front. L'armée ukrainienne a reconnu "des succès tactiques" de la Russie dans la région de Kharkiv (nord-est), où Moscou a revendiqué la prise de quatre localités supplémentaires près de la frontière dans son offensive lancée vendredi, qui a entraîné l'évacuation de milliers de civils.

- Quatre morts dans un bombardement ukrainien. Quatre personnes ont été retrouvées mortes dans les décombres d'un bâtiment touché par une frappe ukrainienne sur la ville russe de Belgorod, près de la frontière avec l'Ukraine, a déclaré dimanche le ministère russe des Situations d'urgence. Bonjour et bienvenue sur TF1info pour suivre l'actualité autour de la guerre en Ukraine en ce lundi 13 mai 2024.

Le ministère russe de la Défense a fait état dimanche de la prise de quatre localités supplémentaires très proches de la frontière - Gatichtché, Krasnoïé, Morokhovets et Oleïnikovo - dans cette région qui abrite la deuxième ville d'Ukraine.

"Des batailles défensives et des combats acharnés se poursuivent sur une grande part de notre frontière", a résumé le président ukrainien Volodymyr Zelensky. "Toutes les zones de la frontière nord sont sous le feu de l'ennemi presque 24 heures sur 24. La situation est difficile", a déclaré sur les réseaux sociaux Oleg Synegoubov, gouverneur de la région de Kharkiv. "Au total, 4073 personnes ont été évacuées", a-t-il écrit, au lendemain de la revendication samedi par les forces russes de la prise de cinq villages dans la région.

Le commandant en chef des forces ukrainiennes Oleksandr Syrsky a assuré que "les tentatives de percer nos défenses ont été stoppées", mais il a admis que la situation dans la région de Kharkiv s'était "significativement dégradée" et restait "compliquée". Les forces ukrainiennes "font tout ce qu'elles peuvent pour maintenir leurs lignes de défense et infliger des dégâts à l'ennemi", a-t-il dit.

Les forces ukrainiennes ont, de leur côté, multiplié les frappes à l'intérieur de la Russie et dans les zones d'Ukraine occupées par les Russes, en particulier contre les infrastructures énergétiques. Dimanche, huit personnes ont péri lorsqu'un immeuble d'habitation s'est partiellement effondré à Belgorod, près de la frontière ukrainienne, après avoir été frappé par un missile ukrainien intercepté par les défenses antiaériennes, selon les services d'urgence. Une vingtaine de personnes ont été blessées.

Un drone ukrainien a également provoqué dans la nuit de samedi à dimanche un incendie sur le site de la raffinerie de Volgograd (sud de la Russie), a déploré le gouverneur de la région du même nom, Andreï Botcharov, assurant que le sinistre était éteint et qu'il n'y avait pas eu de victime. Le ministère russe de la Défense a de son côté affirmé qu'un total de huit drones ukrainiens avaient été interceptés dans la nuit, dont un "au-dessus du territoire de la région de Volgograd", sans plus de précisions.

Le ministre russe de la Défense Sergueï Choïgou, en poste depuis 2012, a été limogé dimanche soir par Vladimir Poutine lors d'un remaniement surprise en profondeur, quelques jours après l'investiture du président russe pour un cinquième mandat au Kremlin et après plus de deux ans de conflit en Ukraine. Sergueï Choïgou est remplacé par Andreï Belooussov, un économiste, et devient secrétaire du Conseil de Sécurité, poste occupé jusque-là par Nikolaï Patrouchev, qui est lui démis de ses fonctions, selon un décret publié par le Kremlin.