EN DIRECT - Guerre en Ukraine : les forces russes à l'offensive, combats "intenses" sur toute la ligne de front

Vendredi, la Russie a lancé une offensive terrestre dans la région de Kharkiv. Dans la soirée, le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a rapporté des "combats intenses" sur toute la ligne de front. Suivez les dernières informations.

LE POINT SUR LA SITUATION - La Russie à l'offensive vers Kharkiv : les troupes de Moscou ont lancé une série d'attaques d'ampleur dans la région de cette grande ville du nord-est de l'Ukraine, vendredi. En fin de journée, le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a rapporté des "combats intenses" sur toute la ligne de front, indiquant que des renforts étaient envoyés dans la zone. Selon un responsable du haut commandement militaire ukrainien, cité par l'AFP, les mouvements russes viseraient à créer une zone tampon pour empêcher Kiev de frapper les régions frontalières russes.

- Bombardements et évacuation de civils : vendredi après-midi, le gouverneur local, Oleg Synegoubov, indiquait que des "combats actifs" avaient lieu à "1 ou 2 kilomètres" de la frontière russe. Selon le parquet de la région, au moins deux civils ont été tués par des frappes et quatre autres blessés pendant la journée à Vovtchansk. Des évacuations de civils ont été ordonnées autour de cette localité. Un autre civil a été tué lors d'une frappe dans la localité de Tcherkaski Tychky, au nord de Kharkiv.

- Nouvelle aide américaine : après ces offensives russes, la Maison-Blanche a débloqué 400 millions de dollars d'aide à l'Ukraine, prélevés directement dans les réserves du ministère américain de la Défense, et donc pratiquement disponibles de manière instantanée. Kiev devrait notamment recevoir de la part des États-Unis des systèmes de défense Patriot et NASMAS, ainsi que des munitions pour l'artillerie et des lance-roquettes. Le Canada a aussi annoncé vendredi l'envoi de 50 millions d'euros d'aide supplémentaire à l'Ukraine.

La Russie a lancé, vendredi 10 mai, une offensive terrestre dans la région de Kharkiv (nord-est) et tenté de "percer les lignes de défense" ukrainiennes, a annoncé le ministère de la Défense ukrainien, affirmant que des combats se poursuivaient. "Au cours de la dernière journée, l'ennemi a effectué des frappes aériennes dans le secteur de Vovtchansk", frontalier de la région russe de Belgorod, avec des bombes aériennes guidées, a indiqué le ministère.

Vendredi soir, le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a rapporté des "combats intenses" sur toute la ligne de front. "Nous avons discuté d'actions défensives et (des moyens) de renforcer nos positions dans la région de Kharkiv", (nord-est), a-t-il ajouté. L'Ukraine envoie des renforts dans la région de Kharkiv et répond à l'attaque russe avec de l'artillerie et des drones, a-t-il indiqué.

Après le début de cette attaque russe, la Maison-Blanche a annoncé une aide militaire de 400 millions de dollars, prélevée sur les réserves du ministère de la Défense américain et donc immédiatement disponible ou presque. Le chef de cabinet du président ukrainien, Andriy Yermak, a affirmé qu'elle sera notamment composée de missiles antiaériens pour les systèmes Patriot et NASAMS, ainsi que de munitions pour l'artillerie et les lance-roquettes Himars.

Dans la soirée, un porte-parole de la Maison-Blanche a estimé que la Russie "va certainement intensifier ses attaques et engager davantage de soldats" dans le nord-est de l'Ukraine "ces prochaines semaines", et essayer d'installer une "zone tampon" le long de la frontière. Pour autant, "nous ne prévoyons pas d'avancées majeures" des troupes russes, a toutefois ajouté John Kirby.