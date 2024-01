EN DIRECT - Guerre en Ukraine : à Kiev, Séjourné garantit à Zelensky le soutien de la France

Hier depuis Kiev, le nouveau ministre des Affaires étrangères a assuré que l'Ukraine resterait "la priorité de la France". "La Russie espère que l'Ukraine et ses soutiens se lasseront avant elle. Nous ne faiblirons pas", a lancé Stéphane Séjourné en conférence de presse avec son homologue ukrainien Dmytro Kouleba. Le ministre s'est entretenu avec le président ukrainien, notamment sur les "enjeux européens liés au Conseil extraordinaire du 1ᵉʳ février et le rôle moteur de la France pour que ce sommet signe une nouvelle fois un soutien unitaire des Européens à l’Ukraine". Ce dernier doit maintenant se rendre en Allemagne et en Pologne lundi pour rencontrer ses homologues et faire avancer les dossiers ukrainiens au sein des instances européennes, selon son entourage à l'AFP.