EN DIRECT - Guerre en Ukraine : Zelensky déplore "une journée difficile" après des frappes russes meurtrières

L'armée ukrainienne a réussi à établir des positions sur la rive sous contrôle russe du fleuve Dniepr, dans le sud du pays, a admis mercredi pour la première fois Vladimir Saldo, un responsable de l'administration installée par le Kremlin dans la zone ukrainienne occupée de Kherson. Si les troupes de Kiev parvenaient à percer les lignes russes dans ce secteur, il s'agirait d'un succès important, alors que la vaste contre-offensive ailleurs dans le pays, lancée depuis le mois de juin, n'a pas eu les résultats escomptés.





"Environ une compagnie et demie, répartie en petits groupes, se trouve sur un tronçon allant du pont ferroviaire jusque (au village de) Krynky", a dit sur Telegram Vladimir Saldo, le dirigeant de la partie occupée de la région ukrainienne de Kherson. Il est le premier responsable russe à admettre que les forces ukrainiennes ont réussi à traverser le Dniepr dans cette zone et à y ancrer des positions. Le Kremlin avait lui refusé de s'exprimer sur le sujet cette semaine, et l'armée russe n'en dit mot dans ses rapports quotidiens.