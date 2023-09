EN DIRECT - Guerre en Ukraine : 22 drones russes abattus cette nuit dans la région d'Odessa

PERCÉE DE L'UKRAINE





Dans un entretien accordé au Guardian, un général ukrainien annonce avoir percé une première ligne de défense du bastion russe, près de Zaporijia. "Nous sommes désormais entre la première et la deuxième ligne défensive", a ainsi déclaré Oleksandr Tarnavsky, chargé de cette contre-offensive. De quoi provoquer une progression plus rapide, selon son analyse. Car, selon lui, Moscou a consacré "60% de son temps et de ses ressources à la construction de la première ligne défensive et seulement 20% aux deuxième et troisième lignes". Il précise que cette percée a pu avoir lieu après des semaines de déminage, effectué pendant la nuit.